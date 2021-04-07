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Пентагон потребовал от России прояснить намерения по Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wiyre.com / Attribution License

Соединенные Штаты не в полной мере понимают намерения России в отношении Украины в связи перемещениями российских военных у украинской границы, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы призываем Россию более четко обозначить свои намерения по поводу того, что они делают с этими подразделениями на границе», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря Пентагона.

По словам Кирби, Пентагон видит, что России «наращивает силы на юго-восточном направлении, в том числе в Крыму». «Нам сложно говорить об их намерениях в настоящий момент. Это вызывает беспокойство, и мы продолжаем следить за этим», — отметил он.

Госдеп США накануне заявил, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины. Представитель американского внешнеполитического ведомства призвал Россию «воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации».

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Политика #Мир #Говорят о России #Военная политика #Конфликты
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