Пентагон потребовал от России прояснить намерения по Украине

Соединенные Штаты не в полной мере понимают намерения России в отношении Украины в связи перемещениями российских военных у украинской границы, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы призываем Россию более четко обозначить свои намерения по поводу того, что они делают с этими подразделениями на границе», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря Пентагона.

По словам Кирби, Пентагон видит, что России «наращивает силы на юго-восточном направлении, в том числе в Крыму». «Нам сложно говорить об их намерениях в настоящий момент. Это вызывает беспокойство, и мы продолжаем следить за этим», — отметил он.

Госдеп США накануне заявил, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины. Представитель американского внешнеполитического ведомства призвал Россию «воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации».