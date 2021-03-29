Чубайс внезапно отдохнул на Алтае

Известный российский политик Анатолий Чубайс внезапно приехал отдохнуть в Республику Алтай. Впечатления от отдыха и фотографии поездки он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за последние 30 лет много раз бывал в Горном Алтае, но давно мечтал съездить хотя бы на неделю, и впервые это ему удалось. Судя по записи, он остался в восторге как от самого региона, так и от потрясающей природы.

«Первое впечатление – бурное развитие туристской инфраструктуры. По-моему, по количеству на душу населения отелей всех видов (от шикарных пятизвездочных до скромных гостевых домиков) Алтай стал одним из лидеров в стране. Помню, приехал сюда впервые в 90-е с губернатором (не могу вспомнить – ещё с Валерием Чаптыновым или уже с Семёном Зубакиным) в его «резиденцию» на Катуни. Тогда, кажется, это был единственный дом на всем побережье реки с горячей водой и душем», – поделился Чубайс.

За последние 30 лет я много раз бывал в Горном Алтае, но давно мечтал съездить не на 1-2 дня, а хотя бы на неделю и... Опубликовано Anatoly Chubays Четверг, 25 марта 2021 г.

Он уверен, что малый и средний бизнес здесь просто радикально изменил жизнь всего региона и приезжающих сюда туристов. А еще добавил, что здесь живут на самом деле разносторонние, многогранные люди.

«Даже не возьмусь описывать фантастическую природу этого края, здесь Мекка водников – Катунь, Мекка альпинистов – Белуха, здесь Телецкое озеро и Плато Укок… Понимаю, что туристские впечатления всегда поверхностны, в реальной жизни здесь все гораздо сложней. Но всё-таки главный вывод – сюда хочется приезжать ещё и ещё», – подчеркнул он.