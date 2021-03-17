Медведь устроил погоню за жителями Нижневартовска. ВИДЕО

Взрослый медведь неожиданно появился на улицах Нижневартовска — он погнался за мужчиной и мешал движению машин, по предварительным данным, хищника поймали.

Сначала в Сети появилось видео, на котором медведь подходит к человеку, а тот начинает от него убегать. Мужчина перебегает дорогу, хищник бросается за ним, но его пугает (по другим данным, сбивает) проезжающий мимо автобус.

На другом видео животное бежит по дороге, не обращает внимание на гуляющего с собакой. «Уй ты, зайчик!» — комментирует снимающая на смартфон, при этом она загоняет прохожих в общественный транспорт.

«Пострадавших нет. Медведь забежал на территорию одного из предприятий. Видно, что медведь молодой, он испуган, он добежал до территории предприятия, ее оцепили, там находятся в том числе сотрудники полиции. Предполагаемый хозяин животного приехал на место», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы администрации Нижневартовска.

По его словам, после того, как хищника поймают, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Также специалисты выясняют, для чего житель города держал медведя. По данным Telegram-каналов, медведь жил в гостиничном комплексе.