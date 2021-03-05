Анапа покрылась паутиной после нашествия пауков

Жители Анапы пожаловались на нашествие пауков, покрывших некоторые районы города белой сетки из паутины. Эксперты говорят, что причиной нашествия стала погода.

Необычное природное явление связано с ранним потеплением и влажностью, приводит РИА Новости слова представителя Россельхознадзора Геннадия Бабенко. Он уточнил, что пауки не являются ядовитыми и не несут угрозы людям.

«Имеются виды пауков, которые рано весной возобновляют свою жизнедеятельность. И вот это повышение температуры могло повлиять на их активизацию», — сказал Бабенко.

Местные жители поделились кадрами с опутанным паутиной городом.