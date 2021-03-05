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Анапа покрылась паутиной после нашествия пауков

Источник:
РИА Новости
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Жители Анапы пожаловались на нашествие пауков, покрывших некоторые районы города белой сетки из паутины. Эксперты говорят, что причиной нашествия стала погода. 

Необычное природное явление связано с ранним потеплением и влажностью, приводит РИА Новости слова представителя Россельхознадзора Геннадия Бабенко. Он уточнил, что пауки не являются ядовитыми и не несут угрозы людям.

«Имеются виды пауков, которые рано весной возобновляют свою жизнедеятельность. И вот это повышение температуры могло повлиять на их активизацию», — сказал Бабенко.

Местные жители поделились кадрами с опутанным паутиной городом.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
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