Эксперты спрогнозировали курс доллара на весну

Аналитики сообщили о странном поведении рубля. На фоне дорожающей нефти он укрепляется по отношению к доллару не так активно, как рассчитывали эксперты. Сумеет ли российская национальная валюта воспользоваться шансом на рост?

«С начала 2021 года рубль ведет себя довольно подвижно и совершенно нетипично. Прошлый год успел нас научить тому, что перестраиваться придется очень быстро, а текущий просто подтверждает новую реальность», — цитирует агентство «Прайм» старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анну Бодрову.

В декабре 2019 года при аналогичной цене на нефть доллар стоил значительно меньше. «Почему сейчас не повторяется та же история? За 14 месяцев мир стал принципиально иным, пережив разбег пандемии и полную переоценку ценностей и активов. Российский бюджет здорово пострадал за прошлый год, свести его помогала контролируемая девальвация рубля», — пояснила аналитик.

Умеренный пессимизм

К третьей декаде февраля цена на нефть поднялась к годовым максимумам, и обновляет этот рубеж ежедневно. Баррель Brent протестировал 67,70 доллара и вполне может пойти выше. «В первый месяц весны доллар может торговаться в пределах 72,50-75 рубля, евро — 88-92 рубля», — дала прогноз Бодрова.

Рубль слабо реагирует на рост нефти также из-за санкционных рисков. По словам аналитика банка «Санкт-Петербург» Андрея Кадулина, они немного снизились, но остаются ключевым фактором. «Мы ожидаем курс доллара в ближайшие дни вблизи 73,5-74 рублей — без потенциала существенного снижения в ближайшее время», — отметил он.

Есть мнение, что в случае слишком резкого укрепления рубля Минфин расширит объемы покупки валюты с рынка и там самым сыграет на ослабление национальной валюты. Сейчас отечественная экономика находится в самом начале пути восстановления, и сильная валюта сведет на нет все эти усилия, считает Бодрова.

Какая валюта надежнее

Лучшими валютами для сбережений остаются евро и доллар. В 2020 году эксперты говорили о перспективности ряда других валют, в первую очередь, азиатских. Сейчас их мнение изменилось.

Юань многие называли надежной для вложений валютой, но это не так, считает доцент экономического факультета СПбГУ Александр Казанский: «В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань».

По словам Казанского, эксперты стали считать опасным для вложений и гонконгский доллар. Не стоит рассматривать для покупки с целью инвестиции и почти все африканские и латиноамериканские валюты, отметил он.

Тем же, кто непременно хочет хранить средства в валюте, эксперты традиционно советуют разделить накопления на равные доли: в рублях, в долларах и в евро.