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Стреляющие сапоги разработали в Индии

Источник:
Sibnet.ru
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Индийские изобретатели представили стреляющие резиновые сапоги, соответствующий ролик появился в Сети.

На видео показан мужчина, который прогуливается в резиновых сапогах, оборудованных огнестрельным устройством. Через некоторое время испытатель останавливается и производит выстрел по невидимой мишени.

Судя по демонстрации, оружие — однозарядное, а выстрел производится с помощью пульта в руке. При этом неясно, с помощью какого приспособления мужчина наводит одноразовое устройство на цель.

Пользователи отметили, что использовать в реальности такое оружие будет затруднительно. Из-за большого размера «сапог-пистолет» привлекает внимание, а высокая трава или лужа сделают выстрел невозможным.

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