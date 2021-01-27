Стреляющие сапоги разработали в Индии

Индийские изобретатели представили стреляющие резиновые сапоги, соответствующий ролик появился в Сети.

На видео показан мужчина, который прогуливается в резиновых сапогах, оборудованных огнестрельным устройством. Через некоторое время испытатель останавливается и производит выстрел по невидимой мишени.

Судя по демонстрации, оружие — однозарядное, а выстрел производится с помощью пульта в руке. При этом неясно, с помощью какого приспособления мужчина наводит одноразовое устройство на цель.

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Пользователи отметили, что использовать в реальности такое оружие будет затруднительно. Из-за большого размера «сапог-пистолет» привлекает внимание, а высокая трава или лужа сделают выстрел невозможным.