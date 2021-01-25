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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Механик спрятал любовницу на военной базе

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: kkorshunova / Attribution License

Авиамеханик в Великобритании две недели прятал подругу в своей комнате на территории закрытой базы Военно-морского флота.

Мужчина пытался сохранить присутствие женщины в тайне, повесив на двери табличку с просьбой не убирать в комнате, пишет The Sun. Однако соседи стали жаловаться на запах из помещения, в итоге офицеры обыскали комнату и нашли девушку в шкафу.

Женщина находилась на охраняемой территории без разрешения, руководство базы опасается, что она могла выведывать секреты у авиамеханика. Известно, что любовница военного является уроженкой одной из стран Востока, у нее голландский паспорт.

Расследование показало, что мужчина тайно привез девушку на базу после рождественского отпуска в багажнике автомобиля, после чего спрятал у себя в комнате. Пара познакомилась еще в 2019 году.

Представитель ВМФ сообщил изданию, что инцидент расследуют. Военному за серьезный проступок может грозить тюремное заключение. Что касается девушки, то она покинула Британию сразу после того, как ее отпустили.

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Топ комментариев

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Типа мы - народ не видим, что в стране творится, аж 20 лет...