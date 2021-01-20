Россию обвинили в использовании китов-шпионов

Западные СМИ обвинили Россию в использовании дрессированных дельфинов и китов для слежки за кораблями НАТО — одного из животных даже якобы удалось поймать с поличным у побережья Норвегии.

Норвежские рыбаки у северо-восточного побережья Норвегии якобы с поличным поймали кита-белуху с российскими опознавательными знаками, сообщила местная телерадиовещательная компания NRK.

«Необычайно дружелюбный кит-белуха терся о корпус рыболовного судна, пытаясь сбить сбрую на спине», — говорится в материале. Кита подманили филе трески. Рыбак прыгнул в воду и снял сбрую. На ней увидели надпись, которую ранее показывали российские СМИ на сбруе морского льва, обученного ВМФ России. А на ремне имелась клипса для крепления фотоаппарата, отмечает NRK.

Американское издание The National Interest на этом основании сделало вывод, что этот кит сбежал от российских военных, обучавших морских животных для наблюдения за морями у Скандинавии. «С 2014 года российские войска все чаще атакуют Норвегию и Швецию с помощью имитационных атак и миссий наблюдения», — отмечает издание.

Киты-белухи весят до 1,75 тонны. Они обладают сильными эхолокационными способностями и могут нырять на глубину до 700 метров — глубже, чем подводные лодки.

В 1960-х годах сначала США, а потом и СССР запустили программу программы дрессировки дельфинов, морских львов, тюленей и китов-белух для военных целей. Животных готовили по трем направлениям — спасение людей, поиск мин и для борьбы с диверсантами. Российская программа работала в Севастополе. Она просуществовала до распада СССР.