Настойчивый мужчина сдал экзамен на права со 158-й попытки

Житель Великобритании больше 150 раз заваливал экзамен на водительские права, сообщает британское агентство по вождению и автомобильным стандартам.

Британские власти опубликовали рейтинг неудачников, сдававших на водительские права по нескольку десятков раз. Первое место в нем занял настойчивый мужчина, который сдал теорию лишь со 158-й попытки, потратив на это три тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). Чтобы получить права, ему теперь предстоит сдать практическую часть экзамена.

Второе место занимает британка 30 с небольшим лет, которая пыталась сдать теорию 117 раз и неизменно получала «незачет». На третьем месте 48-летняя женщина, которая сдала теоретическую часть экзамена с 94-й попытки, приводит «Лента.ру» сообщение агентства по вождению и автомобильным стандартам.

Практическая часть экзамена хуже всего давалась 72-летнему англичанину, который получил водительские права лишь с 43-й попытки. С ним соперничает 47-летняя женщина, которая 41 раз не смогла пройти практический тест.