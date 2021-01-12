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Стартовало самое массовое сокращение госаппарата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда в рамках реформы госаппарата. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Мишустин анонсировал реформу управления в России 16 ноября. Административная реформа предусматривает сокращение центральных аппаратов министерств, служб и агентств на 5%, а территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти — на 10%.

Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения, также планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Всего правительство сократит более 32 тысяч штатных единиц, это крупнейшее сокращение чиновников за последние годы.

Исключение сделано для четырех структур: оптимизация штатов в Минздраве, Федеральном медико-биологическом агентстве, Росздравнадзоре и Роспотребнадзоре отложена до 1 октября из-за пандемии коронавируса.

Среди других изменений — появление семи новых департаментов, которые заменят упраздненные структуры. Так, будут созданы департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

Кроме того, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства. В документе отмечается, что решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата кабмина.

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