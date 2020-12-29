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Меркель рассказала о мечте проехать по Транссибу

Источник:
РИА Новости
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Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мечтает проехать через всю Россию по Транссибирской магистрали, но не знает, когда она это сумеет сделать,

Ранее на ее официальной странице в Facebook в разделе «Моя мечта» было написано: «Проехаться по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока». В 2019 году аккаунт закрыли, но журналисты неоднократно поднимали эту тему при общении с канцлером.

«Мечта проехать по Транссибирской магистрали через Россию или проехать через Скалистые горы (в США) все еще остается, но пока ничего не запланировано», — приводит РИА Новости заявление Меркель.

Меркель, как ожидается, после выборов в бундестаг в 2021 году покинет пост главы федерального правительства.

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