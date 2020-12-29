Меркель рассказала о мечте проехать по Транссибу

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мечтает проехать через всю Россию по Транссибирской магистрали, но не знает, когда она это сумеет сделать,

Ранее на ее официальной странице в Facebook в разделе «Моя мечта» было написано: «Проехаться по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока». В 2019 году аккаунт закрыли, но журналисты неоднократно поднимали эту тему при общении с канцлером.

«Мечта проехать по Транссибирской магистрали через Россию или проехать через Скалистые горы (в США) все еще остается, но пока ничего не запланировано», — приводит РИА Новости заявление Меркель.

Меркель, как ожидается, после выборов в бундестаг в 2021 году покинет пост главы федерального правительства.