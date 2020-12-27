НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Синоптики сообщили, когда лютые морозы отступят от Сибири

Источник:
Sibnet.ru
358 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Лютые морозы установились в выходные на территории Западной Сибири, на следующей неделе погода изменится, но ненадолго.

Аномальные морозы пришли в пятницу ночью в Новосибирскую, Томскую, Кемеровской область, Алтайский край. В воскресенье ночью температура в некоторых районах опустилась до 42-45 градусов мороза.

«Отклонения от нормы составляют 20 градусов. Например, на юге Западной Сибири в воскресенье дневные температуры 37-39 градусов мороза. Холодная погода сохранится и в понедельник, но отклонения будут около 10 градусов…», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В предновогоднюю неделю погода в Сибири изменится, но ненадолго. «В среду и четверг ночные температуры — до минус 18, дневные до минус 14. А в пятницу в новогоднюю ночь понижение до минус 25 градусов», — резюмировал Вильфанд.

Еще по теме
Режим «черного неба» объявлен в городах Кузбасса
Морозы в Новосибирской области усилятся до -45
Морозы до 45 градусов ударят в Кузбассе
Обильный снегопад парализовал Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров высказался о запрете Путину посещать Олимпиаду
•
России пригрозили отключением SWIFT
•
Надзор над банковскими переводами ужесточат
•
Фигуристка Щербакова стала трехкратной чемпионкой России
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Нежная и пикантная: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Синоптики сообщили, когда лютые морозы отступят от Сибири
Сибирь 27.12.2020 12:32
Ребенок отравился парами хлора в бассейне Красноярска
Сибирь 27.12.2020 11:31
Такси в Кузбассе устроило смертельное ДТП с автобусом
Сибирь 26.12.2020 23:46
Омич бегал по городу с новогодней сосной от охранника базара
Сибирь 26.12.2020 15:47
Самое популярное
Wink: как впятером смотреть одну подписку
8835
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
8414
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
8107
Советы школьнику, который хочет стать программистом
7356
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров высказался о запрете Путину посещать Олимпиаду
•
России пригрозили отключением SWIFT
•
Надзор над банковскими переводами ужесточат
•
Фигуристка Щербакова стала трехкратной чемпионкой России
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

Uynachalnica

Во как, уже не рейтинг, а уровень одобрения политики?! 71% во нешней, с какого перепугу? Что он вообще...

krest.aa

Мат стоит в отношение Путина, ё-моё.