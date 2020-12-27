Синоптики сообщили, когда лютые морозы отступят от Сибири

Лютые морозы установились в выходные на территории Западной Сибири, на следующей неделе погода изменится, но ненадолго.

Аномальные морозы пришли в пятницу ночью в Новосибирскую, Томскую, Кемеровской область, Алтайский край. В воскресенье ночью температура в некоторых районах опустилась до 42-45 градусов мороза.

«Отклонения от нормы составляют 20 градусов. Например, на юге Западной Сибири в воскресенье дневные температуры 37-39 градусов мороза. Холодная погода сохранится и в понедельник, но отклонения будут около 10 градусов…», — цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В предновогоднюю неделю погода в Сибири изменится, но ненадолго. «В среду и четверг ночные температуры — до минус 18, дневные до минус 14. А в пятницу в новогоднюю ночь понижение до минус 25 градусов», — резюмировал Вильфанд.