Авиакомпания S7 разрешила перевозку животных рядом с хозяевами

Авиакомпания S7 Airlines разрешила владельцам домашних животных перевозить питомцев в салоне самолета, в кресле рядом с собой. Но ограничения по веси все-таки остались, также как и требования к перевозке, сообщила пресс-служба компании.

«Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», – говорит Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Group.

В ноябре 2019 года разгорелся скандал из-за противостояния хозяина упитанного кота и «Аэрофлота». Толстый кот должен был лететь в багажном отделении, но владелец пронес его в салон и сделал фото, за что с него сняли все бонусы перевозчика на авиаперелеты. Многие жители России встали на сторону кота.

S7 разрешила провозить питомцев в салоне самолета на соседнем кресле рядом с хозяином. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 килограмма. Авиабилеты нужно покупать на два места — на себя и на животное.

#Транспорт и дороги S7 Airlines займется перевозкой грузов и почты

Бизнес-класс для четвероногих останется недоступен, перевозить животных можно только в эконом-классе. Но питомец может любоваться видами с высоты — сидеть он должен на месте у окна рядом с хозяином. Если животное также как и раньше летит под впереди стоящим креслом, весь с контейнером не должен превышать 10 килограммов.

В течение всего полета кошка, собака или птица, которые летят рядом с хозяевами на креслах, должны оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего длинны 55 сантиметров и длинны и высоты по 40 сантиметров. Контейнер крепится специальными ремнями безопасности. Всего в салоне самолета могут лететь два питомца.

Тарифы для перевозки животных на кресле соответствуют действующим тарифам на авиабилеты по выбранному направлению. Оформить перевозку питомца можно в контактном центре или представительствах S7 Airlines.