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S7 Airlines займется перевозкой грузов и почты

Источник:
Sibnet.ru
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Авиакомпания S7 Airlines планирует получить два Boeing 737-800 в грузовой компоновке в ноябре 2020 года и в январе 2021 года. Это будут первые самолеты S7, полностью ориентированные на перевозку грузов и почты по среднемагистральным маршрутам, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Дополнительные емкости будут задействованы на направлениях с высоким спросом и ограниченными возможностями багажно-грузовых отсеков пассажирских самолетов… По нашей оценке, новые воздушные суда позволят увеличить объем перевозимых груза и почты на 30%», — отметил генеральный директор S7 Cargo Илья Ярославцев.

Сейчас S7 Cargo занимается таможенным оформлением и перевозкой коммерческих грузов, почты и грузов спецкатегорий в багажных отсеках пассажирских воздушных судов.

S7 Airlines — российская авиационная группа, созданная в Новосибирске (авиакомпания «Сибирь»). Парк S7 состоит из 101 пассажирского самолета. В 2019 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 17,9 миллиона пассажиров.

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