Омские власти продлили каникулы школьникам

Каникулы в омских школах из-за эпидемиологической ситуации продлили до конца следующей недели, сообщает пресс-служба министерства образования Омской области. Студенты колледжей и вузов будут проходить обучение с 9 по 22 ноября в дистанционном формате.

«В общеобразовательных организациях каникулы продлеваются до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября при шестидневке. С 9 по 22 ноября обучение в колледжах и вузах также переводится в электронный формат с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.

Программы дополнительного образования также будут осуществляться в дистанционном формате. С 9 по 22 ноября будет приостановлена деятельность государственных и муниципальных организаций, реализующих программы спортивной подготовки, за исключением тренировок спортивных сборных.

Власти региона также запретили несовершеннолетним находиться без сопровождения взрослых в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на предприятиях общественного питания.

По данным омского Минздрава, в регионе за минувшие сутки коронавирус выявлен у 205 человек, это рекордный показатель с начала пандемии. Общее количество заболевших составило 16 590 человек, из которых 11 868 выздоровели, 445 умерли.