Экспорт рыбы из Алтайского края вырос на четверть

Экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края с начала текущего годы вырос на четверть и составил 2,3 миллиона долларов США. Это на 25%, чем годом ранее, сообщило правительство региона.

Уточняется, что драйвером экспорта стало рыбное филе – за рубеж отправили 225 тысяч тонн этой продукции. В стоимостном выражении поставки принесли 2,1 миллиона долларов. Также экспортеры отгрузили сушеную и соленую рыбу.

Алтайский край осуществляет поставки в Германию, США, Нидерланды и Казахстан. При этом ключевой экспортер региона – индивидуальный предприниматель Светлана Шустова, выпускающая продукцию под торговой маркой «Диаф».

Это крупное рыбоперерабатывающее предприятие края – один из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов и рыбы. Компания входит в топ-5 предприятий страны, имеющих еврономер на готовую продукцию. Ее ассортимент превышает 700 наименований.