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Экспорт рыбы из Алтайского края вырос на четверть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края с начала текущего годы вырос на четверть и составил 2,3 миллиона долларов США. Это на 25%, чем годом ранее, сообщило правительство региона.

Уточняется, что драйвером экспорта стало рыбное филе – за рубеж отправили 225 тысяч тонн этой продукции. В стоимостном выражении поставки принесли 2,1 миллиона долларов. Также экспортеры отгрузили сушеную и соленую рыбу.

Алтайский край осуществляет поставки в Германию, США, Нидерланды и Казахстан. При этом ключевой экспортер региона – индивидуальный предприниматель Светлана Шустова, выпускающая продукцию под торговой маркой «Диаф».

Это крупное рыбоперерабатывающее предприятие края – один из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов и рыбы. Компания входит в топ-5 предприятий страны, имеющих еврономер на готовую продукцию. Ее ассортимент превышает 700 наименований.

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Экспорт рыбы из Алтайского края вырос на четверть
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Топ комментариев

partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Иркут 69

Особенно полезно посмотреть на графики изменения курса рубля в сравнении с курсами доллара к основным...

turan601

Трудно сказать кто хуже Жириновский или Кадыров