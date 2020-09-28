Шаман с детородным органом оленя побил рекорд «Битвы экстрасенсов»

Участник 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Максим Фёдоров показал лучший результат за всю историю шоу по поиску человека в багажнике. Ранее этот рекорд принадлежал победителю 18-й «Битвы» Константину Гецати.

Максим Фёдоров пришел на кастинг с детородным органом большого оленя, считая, что магические атрибут поможет пройти испытание. Правда во время поиска человека с багажнике, шаман пользовался бубном.

Фёдоров справился с заданием: нашел человека в багажнике и даже заранее определил, что там прячется беременная женщина.

Наблюдатели решили испытать экстрасенса еще раз. Было решено спрятать четырех человек, не увеличивая время для прохождения испытания — 10 минут. При этом испытуемому не стали говорить, сколько людей нужно отыскать.

Шаман справился. За 10 минут он разложил метки у машин и не открыл ни одного пустого багажника. Так Максим Федоров побил рекорд Константина, которому предстояло найти только трех спрятанных людей.