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Шаман с детородным органом оленя побил рекорд «Битвы экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bitva_exstrasensovtnt, instagram.com/bitva_exstrasensovtnt

Участник 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Максим Фёдоров показал лучший результат за всю историю шоу по поиску человека в багажнике. Ранее этот рекорд принадлежал победителю 18-й «Битвы» Константину Гецати.

Максим Фёдоров пришел на кастинг с детородным органом большого оленя, считая, что магические атрибут поможет пройти испытание. Правда во время поиска человека с багажнике, шаман пользовался бубном.

Фёдоров справился с заданием: нашел человека в багажнике и даже заранее определил, что там прячется беременная женщина.

Наблюдатели решили испытать экстрасенса еще раз. Было решено спрятать четырех человек, не увеличивая время для прохождения испытания — 10 минут. При этом испытуемому не стали говорить, сколько людей нужно отыскать.

Шаман справился. За 10 минут он разложил метки у машин и не открыл ни одного пустого багажника. Так Максим Федоров побил рекорд Константина, которому предстояло найти только трех спрятанных людей.

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Топ комментариев

nastya19944

Китаю дешевле продают электричество, чем населению страны.

xarakire

Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.

ld_andrey

А что он желтыми жилетами не восхищался?..

xxxevgen

я вот одного не пойму, почему во всем мире кризис и спад экономики, а дно пробивает рубль???

Алекс555

Не удалось западу Белоруссию сделать второй Украиной сейчас будут визжать постоянно.