Настоятельницу монастыря обязали продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — написал он в своем канале социальной сети Telegram.

Патриарх напомнил о своем благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться машинами, которые принято относить к роскошным авто, а необходимые для работы автомобили оформлять на монастыри.

Ранее СМИ обнародовали информацию о том, что Феофания приобрела на свое имя представительский Mercedes стоимостью 9,5 миллиона рублей. История вызвала широкий общественный резонанс.