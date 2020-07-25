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Настоятельницу монастыря обязали продать Mercedes

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: TheCarSpy / Attribution License

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — написал он в своем канале социальной сети Telegram.

Патриарх напомнил о своем благословении всем священнослужителям и монашествующим не пользоваться машинами, которые принято относить к роскошным авто, а необходимые для работы автомобили оформлять на монастыри.

Ранее СМИ обнародовали информацию о том, что Феофания приобрела на свое имя представительский Mercedes стоимостью 9,5 миллиона рублей. История вызвала широкий общественный резонанс.

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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?