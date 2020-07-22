Зеленский выполнил требование террориста, и тот сдался

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, которое от него потребовал террорист в Луцке для освобождения пассажиров захваченного автобуса. После чего злоумышленник сдался властям

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус в Луцке во вторник, 21 июля. Он потребовал, чтобы президент Украины опубликовал заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Украинский лидер согласился, записал это странное обращение и выложил его в Facebook.

После публикации президентом Украины видеообращения, террорист отпустил всех заложников и сдался властям. Зеленский тут же удалил свой пост.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что все освобожденные люди находятся в безопасности. А террористом оказался человек с психическими отклонениями. Были опубликованы эффектные кадры с задержанием злоумышленника.

Но, как позже выяснилось, украинский спецназ пропустил момент сдачи террориста. На выложенном в Сети ролике видно, как преступник сам выходит из автобуса, поднимает руки и довольно долго ждет реакции силовиков. И лишь спустя минуту, как отмечают местные СМИ, к автобусу примчался бронетранспортер со спецназовцами.