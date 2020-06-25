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Золушку с парада Победы наградят за выдержку

Источник:
Sibnet.ru
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Участница парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но это никак не повлияло на прохождение строя. Девушку наградят, заявил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях и мессенджерах, видно, как у одной из девушек слетает туфля, но она продолжает маршировать. Предположительно, девушка является курсантом Балтийского высшего военно-морского училища.

«Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй, и даже никто не заметил», — цитирует портал «Клопс» Носатова.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2