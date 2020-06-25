Золушку с парада Победы наградят за выдержку

Участница парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но это никак не повлияло на прохождение строя. Девушку наградят, заявил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях и мессенджерах, видно, как у одной из девушек слетает туфля, но она продолжает маршировать. Предположительно, девушка является курсантом Балтийского высшего военно-морского училища.

«Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй, и даже никто не заметил», — цитирует портал «Клопс» Носатова.