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Кайли Дженнер лишили статуса миллиардера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Hayu / CC BY 3.0

Модель и предпринимательница Кайли Дженнер исключена из списка миллиардеров, который составляет издание Forbes.

Специалисты провели переоценку состояния звезды, основываясь на документах, предоставленных компанией Coty, которая в ноябре прошлого года выкупила у Дженнер 51% ее косметической фирмы.

Оказалось, что из-за пандемии коронавируса и резкого падения продаж косметики бизнес Дженнер теперь стоит примерно 900 миллионов долларов, тогда как до кризиса он оценивался в 1,2 миллиарда долларов.

Впервые предпринимательница попала в рейтинг самый молодых миллиардеров в марте 2019 году. Звезда начала заниматься бизнесом в 2014 году, выпустив собственную линию губных помад.

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