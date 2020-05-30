Кайли Дженнер лишили статуса миллиардера

Модель и предпринимательница Кайли Дженнер исключена из списка миллиардеров, который составляет издание Forbes.

Специалисты провели переоценку состояния звезды, основываясь на документах, предоставленных компанией Coty, которая в ноябре прошлого года выкупила у Дженнер 51% ее косметической фирмы.

Оказалось, что из-за пандемии коронавируса и резкого падения продаж косметики бизнес Дженнер теперь стоит примерно 900 миллионов долларов, тогда как до кризиса он оценивался в 1,2 миллиарда долларов.

Впервые предпринимательница попала в рейтинг самый молодых миллиардеров в марте 2019 году. Звезда начала заниматься бизнесом в 2014 году, выпустив собственную линию губных помад.