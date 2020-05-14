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Поступающие в вузы сдадут ЕГЭ по всем необходимым предметам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выпускники, рассчитывающие на получение высшего образования, будут сдавать на ЕГЭ полный список предметов, требуемых в выбранных ими вузах, а не два предмета, как озвучивалась ранее, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В мае замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году только два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение.

Но Кравцов объяснил, что слова Глушко были неверно истолкованы. Министр напомнил, что поступающим в вуз понадобится сдавать ЕГЭ по всем предметам, требуемым высшим учебным заведением.

«Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», — цитирует РИА Новости главу Минпросвещения.

В России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно. При этом школьники, не поступающие в вузы, могут не сдавать ЕГЭ: они получат оценки в аттестат по итогам года.

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Иркут 69

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ifhbrjd

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