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Еще больше бесплатного: Ростелеком дарит фильмы и ТВ-каналы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кроме бесплатного доступа к части коллекции фильмов в онлайн-кинотеатре Wink Ростелеком в Сибири дарит подписку «Максимум» — это более 260 телеканалов и несколько тысяч фильмов и сериалов.

Видеосервис Wink— это одновременно онлайн-ТВ и кинотеатр. Wink работает через приложения для мобильных, телевизоров и приставок, а также на компьютере — через веб-версию wink.rt.ru. Пользователем Wink может стать любой, подключаться к Ростелекому не нужно, привязывать банковскую карту не требуется, достаточно зарегистрировать учетную запись по номеру телефона в самом Wink. 

В видеосервисе сразу после регистрации доступен бесплатный контент, увеличенный на время самоизоляции россиян. Это 20 федеральных телеканалов, часть киноколлекции, уроки для школьников и видеотренировки.

Однако оформление тематических подписок на фильмы и ТВ-пакеты открывает доступ к существенно большей коллекции. 

В мае, в честь праздника Победы, Ростелеком дарит подписку «Максимум» на 30 дней. Подписка включает все 12 (из 12 возможных) пакетов телеканалов — 262, а также огромную коллекцию хитов отечественного и зарубежного кинематографа — 7 тысяч фильмов и сериалов.

Для активации подписки «Максимум» бесплатно нужно получить специальный промокод и активировать его в Wink.

После регистрации в Wink к одной учетной записи можно подключить до пяти разных устройств (смартфонов, телевизоров, компьютеров и т.д.). При этом все подключенные подписки и услуги станут доступны на всех подключенных устройствах.

Согласно условиям акции, на один номер телефона можно получить один бесплатный промокод. Активировать подписку «Максимум» по полученному промокоду необходимо до 31 мая 2020 года. Действовать подписка будет 30 дней. Далее она сама деактивируется.

Полезные ссылки:

Как активировать промокод в Wink
Обзор мобильных приложений Wink
Как установить Wink на телевизоре
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Топ комментариев

Woodnox

его дед, по-ходу, полицаем по деревням ходил...вот и обидно ему

Partizan1996

Хорошая новость.👍 Хоть короновирус поможет россиянам сменить нашего президента.

колобок11

Надеюсь он заблаговременно пожал руки в кремле и почихал на всех.

Uynachalnica

В каком формате? Обогнать запад за полгода? Пятилетний или на обнуленный срок? Про самого не буду. А...

domanl

Не Климкину решать это, отмечать нам или нет.