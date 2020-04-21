Выпуск дешевых лекарств остановят в России

Крупные российские фармакологические компании сообщили правительству о возможном прекращении выпуска 50 жизненно необходимых и важнейших препаратов из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства.

В список лекарств, которые могут перестать выпускать, вошли жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие, пишет газета «Коммерсант».

Так, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток — 10,1 рубля, при этом себестоимость производства — 16,46 рубля; упаковки из 20 таблеток «Ибупрофена» — 12,05 рубля, а выпуск обходится в 17,21 рубля, указывают производители.

Кроме этого, стоимость лекарств выросла из-за падения курса рубля и повышения спроса на импортные субстанции. Например, цена субстанции для ибупрофена подорожала с 22 до 28 долларов за килограмм.

Отмечается, что российские заводы уже приостановили производство дешевых препаратов. Цены на препараты из списка жизненно важных стали регулироваться с 2009 года, за основу были взяты средние значения, предоставляемые производителями.