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Выпуск дешевых лекарств остановят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крупные российские фармакологические компании сообщили правительству о возможном прекращении выпуска 50 жизненно необходимых и важнейших препаратов из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства.

В список лекарств, которые могут перестать выпускать, вошли жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие, пишет газета «Коммерсант».

Так, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток — 10,1 рубля, при этом себестоимость производства — 16,46 рубля; упаковки из 20 таблеток «Ибупрофена» — 12,05 рубля, а выпуск обходится в 17,21 рубля, указывают производители.

Кроме этого, стоимость лекарств выросла из-за падения курса рубля и повышения спроса на импортные субстанции. Например, цена субстанции для ибупрофена подорожала с 22 до 28 долларов за килограмм.

Отмечается, что российские заводы уже приостановили производство дешевых препаратов. Цены на препараты из списка жизненно важных стали регулироваться с 2009 года, за основу были взяты средние значения, предоставляемые производителями.

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SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.

Disobedient

Давно пора. Разогнать все их профсоюзы и комитеты по защите прав эмигрантов. Обязать работодателей платить...