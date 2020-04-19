Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с распространением COVID-19 в России «авральным временем», требующего ручного управления и ежедневной напряженной работы президента.

«Это ежедневная тема для президента, я бы сказал, временами даже ежечасная. Выделяются деньги на приобретение этих аппаратов (ИВЛ) в регионы, на оборудование койкомест. Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказов. Поэтому система сложная. <...> То, что это в режиме телеконференций, мне кажется, для президента никакой роли не играет, он ежедневно очень напряженно работает», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, на этой неделе Россия не вышла на плато по числу зараженных, однако есть надежда, что это случится в следующие семь дней. Решения о дальнейшем режиме в связи с коронавирусом нужно будет принимать также в течение недели, добавил он.

Песков отметил, что предстоит «очень сложная комбинация». «С полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств, с которыми мы все столкнулись», — пояснил пресс-секретарь президента.