Россиянам запустят льготную ипотеку

Президент Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки с субсидированием ставки до 6,5% в рамках антикризисных мер. Оформить такую ипотеку можно будет до ноября, передает сайт Кремля.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия», — сказал Путин.

В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. До такого уровня ставка будет субсидироваться государством.

Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. По предварительным оценкам, на реализацию программы уже в 2020 году государство направит минимум 6 миллиардов рублей. Путин поручил правительству обеспечить «скорейший запуск этой программы».