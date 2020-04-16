НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Россиянам запустят льготную ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
308 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин распорядился запустить программу льготной ипотеки с субсидированием ставки до 6,5% в рамках антикризисных мер. Оформить такую ипотеку можно будет до ноября, передает сайт Кремля.

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия», — сказал Путин.

В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. До такого уровня ставка будет субсидироваться государством.

Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. По предварительным оценкам, на реализацию программы уже в 2020 году государство направит минимум 6 миллиардов рублей. Путин поручил правительству обеспечить «скорейший запуск этой программы».

Еще по теме
Путин перенес парад Победы
Лавров описал, как защищается от коронавируса
Кремль решился перенести парад Победы
Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса
смотреть все
Политика #Россия #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин перенес парад Победы
•
Россиянам запустят льготную ипотеку
•
Минобороны признало заражение коронавирусом военнослужащих
•
«АвтоВАЗ» запустил онлайн-систему заказа автомобилей
Подробности
•
Спрятаться от пандемии: самые безопасные места на планете
•
Дезинфекция или мумия: кто бережет Горный Алтай от COVID-19?
•
Клещи проснулись: как правильно застраховаться?
•
Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Горный Алтай последним в России сдался коронавирусу
Сибирь 16.04.2020 22:25
Семейные посиделки в Томской области привели к COVID-19
Сибирь 16.04.2020 19:14
Вооруженное нападение на школу предотвратили в Красноярске
Сибирь 16.04.2020 19:06
Необычные знаки появились на трассе в Хакасии
Сибирь 16.04.2020 17:32
Самое популярное
Хищника вдвое больше кита нашли в океане
19405
Хорохордин закрыл Горный Алтай для туристов
6612
Зараженные коронавирусом томичи ездили в Новосибирск
5375
Малый бизнес гибнет: кто не выйдет из карантина?
4759
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин перенес парад Победы
•
Россиянам запустят льготную ипотеку
•
Минобороны признало заражение коронавирусом военнослужащих
•
«АвтоВАЗ» запустил онлайн-систему заказа автомобилей
Как это работает
•
Больше спирта: какой антисептик лучше
•
Пора красить яйца: простые и красивые способы
•
Дом под ключ: главные шаги беспроблемного строительства
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

suportar

Сейчас не бизнес надо поддерживать , а народ. Он вообще в нищету упал.

jeryakob

ветераны попросили о переносе парада, песнсионеры о повышения возраста выхода на пенсию , россияне...

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?