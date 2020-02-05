Собчак снимет в Бурятии фильм об убийстве девушек полицейскими

Телеведущая Ксения Собчак прилетела в Бурятию для съемок фильма про жестокое убийство двух девушек 17-летней давности в Кабанском районе. В совершении преступления подозревают двух полицейских.

Документальную картину, вероятно, покажут в новом ток-шоу «Док-Ток», ведущей которого стала Ксения Собчак. В передаче расскажут детали истории, вызвавшей большой общественный резонанс, пишет ТРК «АригУс» со ссылкой на собственные источники.

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В августе 2002 года недалеко от трассы «Иркутск-Чита» были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, но преступление долгое время не удавалось раскрыть.

Только в 2019 году следствие выявило предполагаемых преступников — бывшего и действующего сотрудников местного отделения полиции, которые работали в те годы милиционерами.

Задержанным мужчинам предъявили обвинение по статье убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление. По версии следствия, 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали отдохнуть на природу.

Во время застолья между пьяными сотрудниками правоохранительных органов и девушками произошла ссора, и мужчины убили девушек.