Собчак снимет в Бурятии фильм об убийстве девушек полицейскими

Телеведущая Ксения Собчак прилетела в Бурятию для съемок
фильма про жестокое убийство двух девушек 17-летней давности в Кабанском
районе. В совершении преступления подозревают двух полицейских.
Документальную картину, вероятно, покажут в новом ток-шоу «Док-Ток», ведущей которого стала Ксения Собчак. В передаче расскажут детали истории, вызвавшей большой общественный резонанс, пишет ТРК «АригУс» со ссылкой на собственные источники.
В августе 2002 года недалеко от трассы «Иркутск-Чита» были
найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Было
возбуждено уголовное дело, но преступление долгое время не удавалось раскрыть.
Только в 2019 году следствие выявило предполагаемых
преступников — бывшего и действующего сотрудников местного отделения полиции,
которые работали в те годы милиционерами.
Задержанным мужчинам предъявили обвинение по статье убийство
двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление. По версии
следствия, 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми
девушками приехали отдохнуть на природу.
Во время застолья между пьяными сотрудниками
правоохранительных органов и девушками произошла ссора, и мужчины убили
девушек.