Раскрыты подробности шоу Собчак на Первом канале

Новое шоу на Первом канале с Ксенией Собчак будет называться «Док-Ток», в эфире будут обсуждать истории, получившие большой резонанс в обществе, сообщает во вторник пресс-служба телеканала.

«"Док-Ток" – это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», — сказала Собчак о новом проекте.

Кроме Собчак, на роль ведущего приглашен Александр Гордон. В анонсе Первого канала говорится, что телеведущие будут сменять друг друга, и, судя по всему, вместе в кадре появляться не будут.

«Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — сказал Гордон о шоу.

В проекте ведущий и гости будут обсуждать и переживать заново резонансные истории. Каждая темя будет раскрыта с разных сторон.

«Док-Ток» будет выходить в эфир с 10 февраля в 22.30.