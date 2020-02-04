Раскрыты подробности шоу Собчак на Первом канале

«"Док-Ток" – это абсолютно новый формат,
никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими
ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про
крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», — сказала Собчак
о новом проекте.
Кроме Собчак, на роль ведущего приглашен Александр Гордон. В
анонсе Первого канала говорится, что телеведущие будут сменять друг друга, и, судя
по всему, вместе в кадре появляться не будут.
«Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит.
И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той
же истории совсем разные смыслы», — сказал Гордон о шоу.
В проекте ведущий и гости будут обсуждать и переживать
заново резонансные истории. Каждая темя будет раскрыта с разных сторон.