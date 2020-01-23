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Количество снега в городах России измерили гречкой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Смешное видео, в котором автор показывает, какое количество снега выпало в городах России, используя гречку, активно распространяется по социальным сетям.

Автор ролика сравнил количество выпавшего снега в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске.

Изначально видео с названием «Как Бог раздавал снег» было опубликовано в Tik Tok пользователя skr_dn, но быстро разлетелось по другим социальным сетям.

Снегопады в Новосибирске практически не прекращаются с начала зимнего сезона. В конце декабря 2019 года в городе выпало самое большое количество снега за всю историю метеонаблюдений.

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Зима #Природа #Видеоновости
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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

great_america

Заклевали россиян полностью. Не удивительно что население России сокращается.Похоже это все таки плановое...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

Uynachalnica

А взыскивать долги с тех кто зарплату не платит не судьба? Проще с безответных?

great_america

До сих пор не услышал ни слова о том как они собираются решать поставленные задачи.Судя по всему никто...