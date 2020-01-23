Количество снега в городах России измерили гречкой. ВИДЕО

Смешное видео, в котором автор показывает, какое количество снега выпало в городах России, используя гречку, активно распространяется по социальным сетям.

Автор ролика сравнил количество выпавшего снега в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске.

Изначально видео с названием «Как Бог раздавал снег» было опубликовано в Tik Tok пользователя skr_dn, но быстро разлетелось по другим социальным сетям.

Снегопады в Новосибирске практически не прекращаются с начала зимнего сезона. В конце декабря 2019 года в городе выпало самое большое количество снега за всю историю метеонаблюдений.