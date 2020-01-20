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России вернут долги за военную технику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Всего Москве за оружие задолжали около 3 миллиардов долларов.

Некоторое время существовала проблема с перечислениями валюты стран-импортеров России, однако систему перевода платежей наладили, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

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В результате России удалось договориться с партнерами отказаться от доллара и перейти на национальные валюты, включая евро. Основная часть долгов образовалась после поставок крупных партий оружия в 2018 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия списала африканским государствам долги более чем на 20 миллиардов долларов. Большая часть задолженности африканских стран сформировалась еще при СССР, затем она перешла России.

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Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.