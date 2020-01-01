НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Фото: © Sibnet.ru

Ряд новых законов вступают в силу с 1 января 2020 года — жителям России запретят держать дома львов и крокодилов, врачам назначат премию за выявление рака, вновь проиндексируют пенсии и пособия. О самых важных изменениях — в нашем обзоре.

Цены на алкоголь

С 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Кроме того, с начала нового года в России изменятся акцизы на алкогольную продукцию. Акцизная ставка для шампанского и игристых вин (в том числе отечественного производства) увеличится с 36 до 40 рублей, а для тихих вин — с 18 до 31 рубля.

По мнению организации «Опора России», повышение ставки привести к росту цен на алкоголь на 15–20%, особенно в низкой ценовой категории.

Пошлина на посылки

Посылки из-за рубежа стоимостью от 200 евро будут облагаться пошлиной (ранее было 500 евро и более). Заплатить нужно будет 15% от суммы превышения и не меньше 2 евро за каждый килограмм сверх разрешенного лимита (в следующем году, как и в этом, он составит 31 килограмм).

В адрес гражданина должны поступать товары для личного пользования, а не коммерческие партии, уточнили в таможне.

Если заказ был сделан до 1 января 2020 года, а международное почтовое отправление поступит после этой даты, то пошлина будет рассчитываться по новым правилам.

Пенсии и пособия

Размер страховой пенсии проиндексируют на 6,6%, в среднем она составит 16,4 тысячи рублей, что на тысячу больше, чем в 2019. Повышение должно коснуться около 31 миллиона неработающих пенсионеров.

#Любовь
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей

Минимальный размер оплаты труда поднимут до 12 130 рублей. Соответственно подрастут размеры больничных, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

Максимальный размер пособия за день пребывания на больничном увеличится до 2,3 тысячи рублей, пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска — до 322 тысяч рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет — почти до 28 тыс. рублей.

На 3,8% процента проиндексируют материнский капитал — он вырастет до 466,6 тысячи рублей. Программа действует в 2020 последний год.

Возраст выхода на пенсию

Продолжается постепенное увеличение выхода на пенсию — в 2020 он составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. То есть на пенсию смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964.

К 2028 году пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Выплаты за диагностику рака

Врачи, выявившие онкологическое заболевание во время диспансеризации и профилактических осмотров, будут премированы.

Минздрав оценил каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания предлагается выделять в 1 тысячу рублей. 500 рублей полагается врачу-терапевту, фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медосмотра и диспансеризации, за исключением руководителя медицинской организации. И еще 500 рублей — для медицинских работников, назначивших и вовремя сделавших исследование, подтвердившее рак.

Налог для самозанятых

Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНалоговый вычет за лечение: как получить?

Налог уже действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Будет введен в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком АО, ХМАО, ЯНАО и Башкортостане.

Туалеты на вокзалах

Посещение туалета на 344 российских вокзалах дальнего следования станет бесплатным. РЖД объясняли, что это делается «для формирования положительного имиджа и повышения уровня удовлетворенности посетителей».

Ранее правом бесплатного посещения туалета помимо льготников обладают пассажиры, чей поезд пришел на станцию не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Для прохода в туалет пассажирам нужно показать билет.

Запрет на домашних львов

Запрещается держать в неволе (квартирах, домах, незаконных контактных зоопарках) ряд диких животных. Всего в перечень включили 33 отряда животных с многочисленным перечнем конкретных особей. Среди млекопитающих, которых запрещено содержать у себя, — медведи, волки, тигры, львы и гиены.

В перечне птиц оказались пингвины, киви, соколы и некоторые страусы. В список вошли несколько видов змей (кобры и мамбы), ящерицы (комодский варан, ядозуб), крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные (скорпионы, все виды тарантулов), а также китообразные и некоторые рыбы (скаты, акулы, окуни, угри).

Если животное было приобретено до 1 января 2020 года, ему разрешено находиться на домашнем содержании владельца. Также можно содержать травмированных животных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Запрет на ловлю рыбы сетями

Новый закон о рыболовстве закрепит право граждан на свободное и бесплатное любительское рыболовство на водных объектах общего пользования за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Будет введен запрет на ловлю рыбы сетями (кроме коренных народов Дальнего Востока, Сибири и Севера) и электроудочками, а также ограничения на подводную охоту. 

Ответы на главные вопросы о рыбалке по-новому ЗДЕСЬ >>
Еще по теме
Лотерея «Русское лото» разыграет миллиард рублей
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
Договор с Киевом стал выбором «между плохим и очень плохим»
смотреть все
Жизнь #Законы #Деньги #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил жителей России с Новым годом
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»
Подробности
•
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
Как это работает
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Икра красная: ГОСТ и секреты выбора
•
Секрет в пузырьках: какое шампанское настоящее
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Поставки МС-21 зарубежным покупателям начнутся в 2023 году
Сибирь 31.12.2019 16:10
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
Сибирь 31.12.2019 15:03
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
Сибирь 31.12.2019 13:18
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
Сибирь 31.12.2019 13:00
Самое популярное
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 удивил западных экспертов
8445
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
6984
Оптическую иллюзию с Полиной Гагариной обнаружили в Сети
5548
Чем опасен наступающий високосный год?
3791
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил жителей России с Новым годом
•
Россия и Украина договорились о газе
•
Кремль опубликовал много старых фото Путина
•
Депутат задумал санкции против злоупотребляющих «аварийкой»
Подробности
•
Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января
•
Новогодний миллиард: как сорвать джекпот «Русского лото»
•
Короткие каникулы: как отдыхаем в январе
•
Чем опасен наступающий високосный год?
Сибирь
•
Поставки МС-21 зарубежным покупателям начнутся в 2023 году
•
Власти Приангарья предотвратят утечку ядовитых отходов БЦБК в Байкал
•
Вторую елку из авто собрали в Кузбассе
•
Полицейские Бурятии заявили в суд на сенатора от Приангарья
•
Подземный пожар разгорелся на закрытых угольных отвалах Кузбасса
•
Председателя счетной палаты на Алтае задержали за мошенничество
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
91
Путина попросили не поздравлять россиян с Новым Годом
65
Россия и Украина договорились о газе
47
Россия выплатила Украине по решению суда 2,9 млрд долларов
44
Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газу
32
Топ комментариев

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

djstanislove

Как удобно для Украины... И вроде война и денежки зарабатываем)))

mosquito__2010

Концептуально очень похоже на космическую и экономическую программы Украины.

pepelmetal

тебя то точно никто никогда не спросит, потому что ты никому не нужен, и никогда не будешь нужен, ты...

SEREGALG

Свободная же страна !! кто как хочет ,тот так и живет! ну я работаю в шахте 8 лет,а не сижу на диване...