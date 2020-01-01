Цены, рыбалка и туалет: что меняется с 1 января

Ряд новых законов вступают в силу с 1 января 2020 года — жителям России запретят держать дома львов и крокодилов, врачам назначат премию за выявление рака, вновь проиндексируют пенсии и пособия. О самых важных изменениях — в нашем обзоре.

Цены на алкоголь

С 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Кроме того, с начала нового года в России изменятся акцизы на алкогольную продукцию. Акцизная ставка для шампанского и игристых вин (в том числе отечественного производства) увеличится с 36 до 40 рублей, а для тихих вин — с 18 до 31 рубля.

По мнению организации «Опора России», повышение ставки привести к росту цен на алкоголь на 15–20%, особенно в низкой ценовой категории.

Пошлина на посылки

Посылки из-за рубежа стоимостью от 200 евро будут облагаться пошлиной (ранее было 500 евро и более). Заплатить нужно будет 15% от суммы превышения и не меньше 2 евро за каждый килограмм сверх разрешенного лимита (в следующем году, как и в этом, он составит 31 килограмм).

В адрес гражданина должны поступать товары для личного пользования, а не коммерческие партии, уточнили в таможне.

Если заказ был сделан до 1 января 2020 года, а международное почтовое отправление поступит после этой даты, то пошлина будет рассчитываться по новым правилам.

Пенсии и пособия

Размер страховой пенсии проиндексируют на 6,6%, в среднем она составит 16,4 тысячи рублей, что на тысячу больше, чем в 2019. Повышение должно коснуться около 31 миллиона неработающих пенсионеров.

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Минимальный размер оплаты труда поднимут до 12 130 рублей. Соответственно подрастут размеры больничных, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

Максимальный размер пособия за день пребывания на больничном увеличится до 2,3 тысячи рублей, пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска — до 322 тысяч рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет — почти до 28 тыс. рублей.

На 3,8% процента проиндексируют материнский капитал — он вырастет до 466,6 тысячи рублей. Программа действует в 2020 последний год.

Возраст выхода на пенсию

Продолжается постепенное увеличение выхода на пенсию — в 2020 он составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. То есть на пенсию смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964.

К 2028 году пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Выплаты за диагностику рака

Врачи, выявившие онкологическое заболевание во время диспансеризации и профилактических осмотров, будут премированы.

Минздрав оценил каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания предлагается выделять в 1 тысячу рублей. 500 рублей полагается врачу-терапевту, фельдшеру, ответственному за организацию и проведение профилактического медосмотра и диспансеризации, за исключением руководителя медицинской организации. И еще 500 рублей — для медицинских работников, назначивших и вовремя сделавших исследование, подтвердившее рак.

Налог для самозанятых

Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

Налог уже действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Будет введен в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком АО, ХМАО, ЯНАО и Башкортостане.

Туалеты на вокзалах

Посещение туалета на 344 российских вокзалах дальнего следования станет бесплатным. РЖД объясняли, что это делается «для формирования положительного имиджа и повышения уровня удовлетворенности посетителей».

Ранее правом бесплатного посещения туалета помимо льготников обладают пассажиры, чей поезд пришел на станцию не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Для прохода в туалет пассажирам нужно показать билет.

Запрет на домашних львов

Запрещается держать в неволе (квартирах, домах, незаконных контактных зоопарках) ряд диких животных. Всего в перечень включили 33 отряда животных с многочисленным перечнем конкретных особей. Среди млекопитающих, которых запрещено содержать у себя, — медведи, волки, тигры, львы и гиены.

В перечне птиц оказались пингвины, киви, соколы и некоторые страусы. В список вошли несколько видов змей (кобры и мамбы), ящерицы (комодский варан, ядозуб), крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные (скорпионы, все виды тарантулов), а также китообразные и некоторые рыбы (скаты, акулы, окуни, угри).

Если животное было приобретено до 1 января 2020 года, ему разрешено находиться на домашнем содержании владельца. Также можно содержать травмированных животных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Запрет на ловлю рыбы сетями

Новый закон о рыболовстве закрепит право граждан на свободное и бесплатное любительское рыболовство на водных объектах общего пользования за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Будет введен запрет на ловлю рыбы сетями (кроме коренных народов Дальнего Востока, Сибири и Севера) и электроудочками, а также ограничения на подводную охоту.

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