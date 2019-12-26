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Дети в Сибири поголовно выбрали костюм пирата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Самыми популярными костюмами на утренник у сибиряков стали наряды пирата и принцессы вместо традиционной снежинки, сообщила пресс-служба «Авито».

В этом году в Новосибирске большинство детей хотели быть на новогодних утренниках пиратами: 16,2% от всего спроса пришлись на этот карнавальный наряд. Еще 15,9% собираются прийти в традиционном образе снежинок. Такой же костюм предпочитают дети в Красноярске и Иркутске. Вместо костюма мальчика-зайчика.

Маленьким жителям Омска и Барнаула чаще покупали наряд принцессы, видимо девочки активнее посещают утренники. Средняя цена костюма пирата в Новосибирске составляет 600 рублей, а облачить ребенка в принцессу гораздо дороже — 1,4 тысячи рублей.

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