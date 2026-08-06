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Боец СВО выжил после удара молнии во время встречи с медведем на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Удар молнии
Фото: © Magnific

Участник СВО, приехавший в отпуск в Республику Алтай, остался жив после встречи с медведем и удара молнии, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Хубезов в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ехал на лошади и заметил, что его преследует медведь. Чтобы разобраться со зверем, он спешился и привязал лошадь к дереву. В этот момент ударила молния.

Разряд поразил всех: дерево разлетелось в щепки, лошадь погибла и придавила ногу всаднику. Мужчине молния ударила в затылок и шею, парализовав все тело, кроме одной руки.

В таком состоянии он прополз более километра до дороги, периодически делая себе массаж сердца и отстреливаясь от медведя. Пострадавшего подобрали прохожие и доставили в больницу, где он проходит лечение.

По словам министра, мужчина — действующий боец СВО, морпех. Его два старших брата погибли, участвуя в специальной военной операции. Хубезов не уточнил, где произошел инцидент.

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