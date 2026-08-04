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Россияне вывели из фондов облигаций рекордные деньги

Источник:
РБК
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Курсы валют, биржа
Фото: © Sibnet.ru

Неквалифицированные российские инвесторы в июле 2026 года вывели из фондов облигаций почти 90 миллиардов рублей, следует из статистики InvestFunds.

Это максимальный месячный отток в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года, пишет РБК. Деньги из фондов облигаций выводились на фоне сложной ситуации на рынке, спровоцированной разочарованием инвесторов.

Индекс гособлигаций Московской биржи в начале июля пробил годовые минимумы. В корпоративных облигациях эмитенты стали откладывать размещения на фоне жесткой политики ЦБ и роста числа дефолтов.

При этом вложения российских инвесторов в фонды акций выросли — впервые с января 2026 года был зафиксирован чистый приток средств, показатель составил 700 миллионов рублей.

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