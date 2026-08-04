Атака БПЛА сегодня: сбито 320 дронов над 19 регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 4 августа сбили 320 дронов над 19 регионами России, сообщило Минобороны России.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 августа до 8.00 мск 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного, сказано в сообщении.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Московская область

Люди погибли в результате ночной атаки беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. <...> К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», — сказал Воробьев.

По его словам, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано.

В СМИ появилась информация о том, что атаке БПЛА подвергся логистический комплекс «М.Видео» в окрестностях Чехова.

Представители компании сообщили, что все товары «М.Видео», находящиеся на партнерских складах, не пострадали и находятся в сохранности.

«Мы сообщим всем партнерам маркетплейса "М.Видео" о возобновлении работы склада после снятия ограничений», — сказано в сообщении.

Ленинградская область

Силы ПВО за время атаки ликвидировали над территорией Ленинградской области 17 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена противником по гражданскому объекту - на склады объединенной компании Wildberries и Russ», — уточнил губернатор.

Тверская область

Обломки БПЛА упали на складское помещение Wildberries в поселке Эммаусс под Тверью, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

«При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа», — сказал губернатор.

По словам Королева, сотрудники склада не пострадали.