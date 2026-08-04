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МИД России не услышал конструктивных идей Запада по Украине

Источник:
ТАСС
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МИД России
Фото: Ministry_of_Foreign_Affairs_Russia / CC BY 2.0

Западная сторона ведет неприемлемый диалог, ставит ультиматумы и ошибочно считает, что против РФ сработает война на истощение, отметил замглавы МИД

Российская сторона пока не слышит от Запада каких-либо конструктивных идей по украинскому вопросу, а только ставит Москве ультиматумы, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Пока мы не слышим каких-то конструктивных идей [по Украине] с той стороны, с западной стороны, со стороны соответствующих западных стран», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, наоборот, порой та сторона "взбивается" на ультимативную тональность, вообразив себе, что [сработает] та война на истощение, та гибридная война, которую они пытаются вести против России».

Замглавы МИД России допустил, что западные правящие круги «порой скатываются на абсолютно неприемлемый диалог, ультимативный, назидательный, на какой-то жесткий тон», опираясь на несостоятельные иллюзии о том, что удастся политикой давления воздействовать на Россию.

«Это, конечно же, не пройдет», — подчеркнул Галузин.
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pepelmetal

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pepelmetal

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