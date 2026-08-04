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Самолет Cessna пропал в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Cessna 182
Самолет Cessna 182
Фото: © t.me/kobzevii

Самолет Cessna 182, следивший за лесопожарной обстановкой в Приангарье, не выходит на связь, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. На борту находились два человека: летчик-наблюдатель и командир воздушного судна», — написал Кобзев в «Макс».

Сообщение о пропавшем самолете пришло от региональной диспетчерской службы Министерства лесного комплекса Приангарья. Как уточнил Кобзев, на поиски борта из Якутии отправится самолет. Утром к поиску подключатся два вертолета.

Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50 (15.50 мск) 3 августа, откуда он днем вылетел на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13.58 (8.58 мск).

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