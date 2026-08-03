Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире

Куриные яйца стали товаром с самым большим ростом стоимости на мировых рынках в июле, следует из анализа данных крупнейших бирж.

Так, цены на куриные яйца в США выросли за месяц на 334%, пишет РИА Новости. Причиной рекордного скачка стала затяжная эпидемия высокопатогенного птичьего гриппа, которая привела к массовому уничтожению поголовья.

Среди сельскохозяйственной продукции также заметно подорожали овес и пшеница. Мировые цены на овес увеличились на 15,5%, а стоимость пшеницы выросла на 10,4%, следует из статистических данных.

В промышленном секторе наиболее существенный рост показали карбамид и стирол. Эти товары подорожали на 18,6%. Карбамид используется при производстве азотных удобрений, а стирол применяется для изготовления синтетических каучуков и пластика.

Также выросли цены на материалы, используемые в производстве упаковки. Стоимость полипропилена увеличилась на 13,6%, а полиэтилена — на 11,6%.

Среди энергетических товаров лидерами роста стали нефть марки Urals, которая подорожала на 50,5%, газ в Великобритании (44%), европейский газ (39%).

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