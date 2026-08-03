Совбез выступил против завоза в Сибирь мигрантов

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников высказался против завоза неквалифицированных трудовых мигрантов из стран Большого Юга в Сибирь.

«Я точно не сторонник того, чтобы массово заполнять Сибирь неквалифицированной рабочей силой с Большого Юга. Другое дело, если крупные проекты станут точками притяжения квалифицированных, образованных специалистов», — высказался Масленников в интервью «Ведомостям», отвечая на вопрос о нехватке рабочей силы в сибирских регионах.

Масленников подчеркнул, что страна происхождения для человека, обладающего «необходимыми знаниями» и способного «привнести что-то в развитие общей системы», не важна.

«Нужны специалисты, которые способны не только обслуживать современное оборудование, но и совершенствовать технологии», — высказался Масленников.

По данным Росстата,в Сибири в июне работодатели заявили о нехватке 213,8 тысячи человек, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.