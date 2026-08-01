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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подсчитаны реальные потери ВСУ

Источник:
ТАСС
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Армия Украины
Фото: © U.S. Army

Общие потери ВСУ за время проведения специальной военной операции составляют порядка трех миллионов военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News вновь оценил потери украинской армии в 50 тысяч человек. Источник в российских силовых структурах опроверг эти цифры.

«Реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила миллион человек и сегодня составляет до трех миллионов человек, включая тяжелораненых», — цитирует источник ТАСС.

Сведения о том, что Украина потеряла за время СВО 2,4 миллиона солдат, удалось получить хакерам PalachPro и группировке NoName057, которые взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК, украинских медицинских организаций и моргов.

Выяснилось, что к августу 2025 года число ликвидированных военных ВСУ с начала проведения специальной военной операции достигло 1,7 миллиона человек, а к декабрю цифра превысила два миллиона.

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