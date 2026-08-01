Личные данные на «Госуслугах» получили статус налоговой тайны

Режим налоговой тайны с 1 августа 2026 года распространился на документы и сведения, размещенные в личном кабинете граждан на портале «Госуслуги». Соответствующие изменения ранее внесли в Налоговый кодекс.

Теперь запрет на разглашение и ответственность за него касаются не только данных, которые Федеральная налоговая служба хранит в своих системах, но и той информации, которая попадает в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги».

Это значит, что налоговые данные граждан в цифровом виде будут защищены так же, как и бумажные документы в налоговой инспекции. Посторонним лицам, не являющимся сотрудниками государственных органов, нельзя будет получить доступ к этим сведениям.

Нововведение также закрепляет приоритетную форму получения электронных налоговых уведомлений через «Госуслуги» для всех зарегистрированных там граждан.

При этом возможность получения бумажных извещений по почте сохраняется — они будут приходить тем, у кого нет подтвержденной учетной записи на портале, а также тем, кто официально отказался от электронной доставки.