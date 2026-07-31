Россия начала покупать африканский бензин

Танкер под панамским флагом с бензином из Марокко встал в порту Мурманска на разгрузку. Всего в Россию доставили порядка 30 тысяч тонн африканского бензина.

Топливо загрузили в порту Танжер в середине июля, к настоящему времени бензин торгуется на Петербургской бирже, пишет Reuters. Партии предлагаются с поставкой со станции Кола — это город-спутник Мурманска.

Россия начала закупать топливо за рубежом из-за проблем с собственным производством, которые связаны с большим количеством внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов из-за атак беспилотников.

Правительство в качестве антикризисных мер запретило экспорт топлива, увеличило загрузку работоспособных НПЗ, а также снизило топливные стандарты качества. В регионах для снижения ажиотажа ввели ограничения на розничные продажи.