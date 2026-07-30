Банк России стал главным продавцом золота в мире

Центробанки мира во втором квартале 2026 года купили рекордное количество золота — 289 тонн, это максимальный показатель за всю историю.

При этом Банк России устроил распродажу драгоценного металла — он сократил свои запасы на 22 тонны, это позволило ему стать крупнейшим продавцом золота в мире, следует из данных Всемирного золотого совета. На втором месте по этому показателю Турция — 4 тонны.

Больше всего золота купила Польша — 51 тонну. На второй месте Китай — 33 тонны. Также активно приобретали золото Узбекистан (16 тонн), Казахстан (15 тонн), Иордания и Чехия (по 6 тонн). Общий объем покупок вырос на 62% по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на июль 2026 года запасы монетарного золота Банка России составляют 73,4 миллиона тройских унций — это 2 283 тонны. Золотые резервы сокращаются шестой месяц подряд — за первое полугодие было продано порядка 44 тонн золота.