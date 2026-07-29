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Песня иноагента Монеточки попала в фильм «Человек-паук: Новый день»

Источник:
Sibnet.ru
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Монеточка (признана иноагентом в РФ)
Фото: Vanyka-slovanyka / CC BY 4.0

Песня «Монополия» певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) звучит в новом фильме «Человек-паук: Новый день», сообщила кинокритик Тамара Ходова.

«Спойлер дня: в новом Спайдермене играет песня Монеточки. Надеюсь, ей за эти три секунды славы заплатили много денег», — написала Ходова в телеграм-канале.

Фотографии заключительных титров ленты, в которых указана песня Монеточки, начали публиковать в соцсетях первые зрители нового фильма о Человеке-пауке.

В следующем посте кинокритик рассказала, что связалась с режиссером Дестином Дэниелом Креттоном, и он ответил, что очень любит эту песню и очень рад реакции русскоговорящей публики.

В мировой прокат новый «Человек-паук» с Томом Холландом и Зендеей выходит 31 июля. В России будет идти в неофициальном прокате. При этом дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров призвали площадки отложить показ ленты до 20 августа ради семейного фильма «Последний богатырь. Колобок».

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