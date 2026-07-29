Дочь Тома Круза и Кэти Холмс отказалась от фамилии отца

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс Сури официально отказалась от фамилии своего отца. Она использует фамилию Ноэль — это второе имя ее матери.

Под фамилией Ноэль 20-летняя Сури зарегистрировалась для голосования на выборах в округе Аллегейни в октябре 2024 года, когда поступила на первый курс Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, пишет People со ссылкой на документы.

Круз и Холми состояли в отношениях с 2005 года. Их дочь родилась в 2006 году — за семь месяцев до свадьбы пары. Актеры развелись в 2012 году. После расставания Холмс добилась полной опеки над дочерью, чтобы уберечь ее от влияния саентологии.

Круз воспринял уход жены и ее стремление оградить ребенка как предательство, из-за чего свел контакты к минимуму, а затем полностью прекратил общение.

Официально отказаться от фамилии отца решили несколько детей Анджелины Джоли и Бреда Питта — дочери Захара и Шайло, а также сын Мэддокс.