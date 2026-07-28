Россия спустила на воду атомный подводный крейсер

Многоцелевой атомный подводный крейсер «Ульяновск» проекта «Ясень-М» вывели из эллинга предприятия «Севмаш» в Северодвинске и спустили на воду, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Командир подлодки капитан 1-го ранга Вячеслав Самойлов в ходе торжественной церемонии разбил бутылку шампанского о корпус, после чего «Ульяновск» двинулась из эллинга в акваторию предприятия.

После вывода из цеха подлодка пройдет швартовные, ходовые и государственные испытания. Ожидается, что подводный крейсер передадут морякам в декабре следующего года, «Ульяновск» усилит Северный флот.

АПЛ «Ульяновск» — российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами четвертого поколения, относящаяся к проекту «Ясень-М». Церемония закладки «Ульяновска» прошла в 2017 году. Корабль является шестым ракетоносцем в данной серийной линейке.