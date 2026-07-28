Топливный картель выявили в Новосибирской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива в регионе, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в отношении компаний «ГК Альянс» и «Стрежтранссервис». По данным службы, они продавали бензин АИ-92 и АИ-95 в Новосибирской области по разным ценам для разных оптовых покупателей.

«Цена продажи бензина лицам, которые, предположительно, не вступили в сговор, была существенно увеличена, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, то есть на АЗС», — говорится в сообщении.

Кроме Новосибирской области, территориальные управления ФАС возбудили дела по признакам необоснованного повышения цен на топливо еще в трех регионах — речь идет о Нижегородской области, Пермском крае, а также республике Коми.