Захарова назвала повод, когда позволяет себе нецензурную брань

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась молодежном форуме «Гвардейск», что позволяет себе использовать нецензурную лексику, но крайне редко и только за закрытыми дверями.

«Бывает где-то там за закрытыми дверьми, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот», — цитирует РИА Новости Захарову.

По ее словам, такие ситуации происходят крайне редко, и впоследствии она себя за это упрекает.

При этом дипломат отметила, что гораздо чаще проявляет другие эмоции. Это касается тем, связанных с детьми, Великой Отечественной войной и спецоперацией. Захарова пояснила, что у нее перехватывает горло и выступают слезы, когда она узнает о том, как люди отдают жизнь за другого или становятся невинными жертвами.