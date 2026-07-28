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Захарова назвала повод, когда позволяет себе нецензурную брань

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: © телеграм-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась молодежном форуме «Гвардейск», что позволяет себе использовать нецензурную лексику, но крайне редко и только за закрытыми дверями.

«Бывает где-то там за закрытыми дверьми, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот», — цитирует РИА Новости Захарову.

По ее словам, такие ситуации происходят крайне редко, и впоследствии она себя за это упрекает.

При этом дипломат отметила, что гораздо чаще проявляет другие эмоции. Это касается тем, связанных с детьми, Великой Отечественной войной и спецоперацией. Захарова пояснила, что у нее перехватывает горло и выступают слезы, когда она узнает о том, как люди отдают жизнь за другого или становятся невинными жертвами.

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