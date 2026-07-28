Скидки на железнодорожные билеты положены детям, студентам, пенсионерам, многодетным семьям, а также людям с инвалидностью, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Размер скидки на билеты на поезда «Российских железных дорог» зависит от возраста пассажира, направления поездки и сезона. Все скидки распространяются только на стоимость проезда. Постельное белье и дополнительный сервис оплачиваются полностью.

Для детей

малыши до 5 лет путешествуют бесплатно без отдельного места;

от 5 до 10 лет — скидка 65% от стоимости взрослого билета;

от 10 до 18 лет — 50% в общих и плацкартных вагонах поездах дальнего следования или в купе двухэтажного вагона, кроме скоростных. В купе одноэтажных вагонов не применяется.

Эти льготы действуют круглый год.

Для семей

Для многодетных родителей, у которых младшему ребенку нет 18 лет, по акции «Большая семья» до конца года действует скидка 15% на билеты в купе. Все участники поездки должны быть зарегистрированы в программе «РЖД Бонус». Льгота распространяется и на индивидуальные поездки, за исключением «Сапсанов» и «Ласточек».

Еще одна акция РЖД — «Путешествуй с детьми». Спецпредложения действует до конца года и позволяет оформить детский билет в купе одноэтажных поездов дальнего следования со скидкой 15%. Условие: ребенок от 10 до 17 лет должен быть гражданином России и путешествовать в сопровождении взрослого.

Для студентов

Для студентов, аспирантов и курсантов очных отделений колледжей и вузов есть «Студенческая карта» — 15% скидки на проезд в купе поездов дальнего следования, туристических и скоростных поездов. Пользоваться тарифом можно до 23 лет.

Если пассажирам от 10 лет до 21 года, то с тарифом Junior билеты на «Сапсан» обойдутся на 30% дешевле, а на «Ласточку» с нумерацией 700+ и 800+ можно купить с дисконтом в 25%.

Для пожилых

Пассажирам старше 60 лет предоставляется скидка 10% при покупке билетов в купейные вагоны. Предложение не действует в мае, в летние месяцы и в начале сентября.

Для пассажиров с инвалидностью



Скидку 50% получают люди с первой группой инвалидности, дети с инвалидностью и один сопровождающий. Для этого потребуется регистрация в программе РЖД «Для пассажиров из числа инвалидов», СНИЛС пассажира с инвалидностью и номер карты «РЖД Бонус».