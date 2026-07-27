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Евросоюз вывел из-под санкций российский соболиный мех

Источник:
Euractiv
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ЕС вывел из-под санкций российский соболиный мех
Фото: Медведева

Евросоюз восстановил для покупателей из стран объединения разрешение на закупки необработанных шкур российского соболя.

Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций, пишет Euractiv. Решение приняли из-за давления Италии и Греция. Эти две страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в ЕС.

Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия «доминирует в мировой торговле соболями, оставляя европейским производителям мало альтернативных поставщиков». При этом экспорт готовых меховых изделий в Россию по-прежнему запрещен.

В рамках 21-го пакета санкций ЕС вводит ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли.

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